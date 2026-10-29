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29.10.2026 06:31:29
Shin-Etsu Chemical gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shin-Etsu Chemical ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shin-Etsu Chemical die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 85,32 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shin-Etsu Chemical ein EPS von 70,13 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 758,26 Milliarden JPY – ein Plus von 15,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shin-Etsu Chemical 655,97 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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