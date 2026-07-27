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27.07.2026 06:31:29
Shin-Etsu Chemical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Shin-Etsu Chemical hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shin-Etsu Chemical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,16 Milliarden USD im Vergleich zu 4,35 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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