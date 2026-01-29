Shin-Etsu Chemical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shin-Etsu Chemical hat am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,22 USD gegenüber 0,230 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Shin-Etsu Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 4,22 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,35 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at