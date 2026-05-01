Shin-Etsu Chemical präsentierte Quartalsergebnisse

Shin-Etsu Chemical hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,57 Prozent auf 4,08 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,14 Milliarden USD gelegen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,840 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Shin-Etsu Chemical ein Gewinn pro Aktie von 0,880 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 17,08 Milliarden USD – ein Plus von 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shin-Etsu Chemical 16,80 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at