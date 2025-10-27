Shin-Etsu Chemical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shin-Etsu Chemical veröffentlichte am 24.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 70,13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 75,62 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Shin-Etsu Chemical mit einem Umsatz von insgesamt 655,97 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 668,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,88 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at