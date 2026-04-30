Shin-Etsu Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shin-Etsu Chemical lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 48,57 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 51,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 631,55 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 639,97 Milliarden JPY ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 252,69 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shin-Etsu Chemical 269,52 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 2 573,97 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2 561,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at