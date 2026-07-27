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27.07.2026 06:31:29
Shin-Etsu Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Shin-Etsu Chemical hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 70,39 JPY, nach 66,48 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 662,42 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 628,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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