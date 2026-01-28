28.01.2026 06:31:29

Shin-Etsu Chemical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shin-Etsu Chemical hat am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 67,51 JPY. Im Vorjahresviertel waren 69,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,48 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 663,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

