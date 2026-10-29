Shin-Etsu Chemical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shin-Etsu Chemical präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4,76 Milliarden USD gegenüber 4,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at