Shin-Etsu Polymer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shin-Etsu Polymer hat am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33,98 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,08 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 30,35 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at