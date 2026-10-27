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27.10.2026 06:31:29
Shin-Etsu Polymer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shin-Etsu Polymer hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,47 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shin-Etsu Polymer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,74 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 28,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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