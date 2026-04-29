Shin-Etsu Polymer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shin-Etsu Polymer gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 21,05 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shin-Etsu Polymer 26,10 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 28,55 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 123,15 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 116,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 115,12 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 110,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at