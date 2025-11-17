Shin Hung öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shin Hung hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 105,00 KRW gegenüber 111,00 KRW im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,10 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 23,84 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at