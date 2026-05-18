|
18.05.2026 06:31:29
Shin Hung präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Shin Hung hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 88,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Shin Hung 30,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,62 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,15 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!