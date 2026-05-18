Shin Hung präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shin Hung hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 88,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Shin Hung 30,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23,62 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,15 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at