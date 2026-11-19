Shin Hung äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 356,00 KRW gegenüber 105,00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,30 Milliarden KRW – ein Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shin Hung 24,10 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at