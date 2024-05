Shin Kong Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shin Kong Financial präsentierte am 28.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 USD, nach -0,480 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,52 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,32 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at