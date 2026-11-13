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13.11.2026 06:31:28
Shin Nippon Air Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shin Nippon Air Technologies hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 57,71 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 52,99 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 34,61 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,23 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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