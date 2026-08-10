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10.08.2026 06:31:29
Shin Nippon Air Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shin Nippon Air Technologies hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 60,25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shin Nippon Air Technologies 34,85 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 35,51 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,63 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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