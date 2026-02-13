Shin Nippon Air Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

Shin Nippon Air Technologies hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67,33 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Shin Nippon Air Technologies 43,80 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Shin Nippon Air Technologies im vergangenen Quartal 39,82 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shin Nippon Air Technologies 33,80 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at