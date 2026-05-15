Shin Nippon Air Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shin Nippon Air Technologies hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 112,59 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 127,27 JPY erwirtschaftet worden.

Shin Nippon Air Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 50,21 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 49,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 267,76 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 211,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 154,88 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 137,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at