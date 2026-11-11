11.11.2026 06:31:29

SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19,23 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,70 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,29 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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