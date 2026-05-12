SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,15 JPY gegenüber 41,29 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,33 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,18 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 109,69 JPY. Im letzten Jahr hatte SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES einen Gewinn von 118,29 JPY je Aktie eingefahren.

SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 32,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 32,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at