09.02.2026 06:31:29
SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 29,06 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES 45,02 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,43 Milliarden JPY im Vergleich zu 9,73 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
