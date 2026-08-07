SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 25,55 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES noch ein Gewinn pro Aktie von 6,25 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES im vergangenen Quartal 7,87 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES 6,48 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at