SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,23 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES ein EPS von 29,04 JPY je Aktie vermeldet.

SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,29 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,96 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at