15.01.2026 06:31:29
Shin Pro Maint legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Shin Pro Maint lud am 14.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.
Das EPS wurde auf 19,72 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,32 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,85 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shin Pro Maint einen Umsatz von 6,76 Milliarden JPY eingefahren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
