Shin Pro Maint legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shin Pro Maint hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 28,40 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shin Pro Maint noch ein Gewinn pro Aktie von 24,40 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 9,28 Milliarden JPY gegenüber 8,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at