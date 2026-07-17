Shin Pro Maint stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shin Pro Maint hat sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals geäußert.

Shin Pro Maint hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 19,22 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 16,15 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,18 Prozent auf 7,57 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at