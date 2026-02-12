|
12.02.2026 06:31:29
Shin Satellite: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shin Satellite hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 THB je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 70,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 940,2 Millionen THB, während im Vorjahreszeitraum 551,7 Millionen THB ausgewiesen worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,040 THB präsentiert. Im Vorjahr hatte Shin Satellite ein EPS von -0,020 THB je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,56 Prozent auf 2,47 Milliarden THB. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,41 Milliarden THB erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
