Shin Satellite: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shin Satellite präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Shin Satellite 500,0 Millionen THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 614,1 Millionen THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at