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18.05.2026 06:31:29
Shin Won hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shin Won präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shin Won ein EPS von -18,000 KRW je Aktie vermeldet.
Shin Won hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 280,83 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 259,55 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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