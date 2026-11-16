Shin Won hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shin Won gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shin Won ein EPS von -10,000 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 326,97 Milliarden KRW – ein Plus von 16,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shin Won 281,14 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at