Shin Won stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shin Won gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Shin Won -10,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,30 Prozent auf 326,97 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 281,14 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at