Shin Won stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shin Won hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10,00 KRW. Im Vorjahresquartal waren -3,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Shin Won mit einem Umsatz von insgesamt 281,14 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 267,48 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 5,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at