Shin Won veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shin Won ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shin Won die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -18,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shin Won 280,83 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 259,55 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at