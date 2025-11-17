Shin Won zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shin Won hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 10,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shin Won im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 281,14 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 267,48 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at