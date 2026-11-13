Shin Woo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shin Woo hat sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 387,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -272,000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 1,51 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,63 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at