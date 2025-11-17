|
Shin Woo hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shin Woo stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Shin Woo vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 272,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -933,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shin Woo in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 39,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,63 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 2,70 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
