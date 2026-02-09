09.02.2026 06:31:29

Shin Woo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shin Woo lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 190,02 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shin Woo -842,000 KRW je Aktie verdient.

Shin Woo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,96 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 14,43 KRW beziffert, während im Vorjahr -2191,000 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 53,40 Prozent auf 7,31 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte Shin Woo 15,68 Milliarden KRW umgesetzt.

