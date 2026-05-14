Shin Woo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shin Woo äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 255,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -528,000 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Shin Woo mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,75 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10,64 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at