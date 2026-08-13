Shin Woo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shin Woo äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 572,00 KRW gegenüber 247,00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 48,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,97 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,91 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at