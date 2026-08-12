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12.08.2026 06:31:29
Shin Young Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shin Young Securities hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11331,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 7374,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 66,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 128,98 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 214,12 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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