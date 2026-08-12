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12.08.2026 06:31:29
Shin Young Securities öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shin Young Securities hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Shin Young Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11330,69 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7373,95 KRW je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shin Young Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 214,12 Milliarden KRW im Vergleich zu 128,98 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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