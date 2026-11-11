Shin Young Securities: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shin Young Securities hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5055,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 3690,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 223,72 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 77,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shin Young Securities einen Umsatz von 126,30 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at