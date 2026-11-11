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11.11.2026 06:31:29
Shin Young Securities stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Shin Young Securities präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5054,75 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3689,69 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 223,72 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 126,30 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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