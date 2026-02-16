Shin Young Securities vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shin Young Securities hat am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2942,69 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1139,69 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 195,08 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,88 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at