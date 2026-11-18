Shin Young Wacoal hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6197,00 KRW gegenüber 516,00 KRW im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 44,33 Milliarden KRW – eine Minderung von 6,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,54 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at