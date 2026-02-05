Shin Young Wacoal gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shin Young Wacoal hat am 04.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 378,09 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shin Young Wacoal ein Ergebnis je Aktie von -155,000 KRW vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,45 Prozent auf 33,52 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,22 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 697,08 KRW gegenüber 434,00 KRW im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 185,15 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 196,68 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

