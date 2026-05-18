Shin Young Wacoal: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shin Young Wacoal hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shin Young Wacoal ein EPS von 222,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 44,20 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 46,20 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at