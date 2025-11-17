Shin Young Wacoal: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shin Young Wacoal hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 516,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 178,00 KRW je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 47,54 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shin Young Wacoal 52,46 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at